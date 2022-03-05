شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لطيار روسي تم أسره بعد إسقاط طائرته ومفاجأة بشأن الإحداثيات التي كانت معه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت حسابات تابعة لإعلاميين غربيين، أول فيديو من أسر قائد طائرة عسكرية روسية، بعد أن تم إسقاطها في أوكرانيا.
ويظهر الطيار الروسي الذي وقع في أسر جنود الجيش الأوكراني، وقد أصيب بإصابات بالغة والدماء تنهال من رأسه بعد أن أسعفه الجنود الأوكرانيين.
لكن المفاجأة التي تم العثور عليها مع الطيار الروسي كانت في الإحداثيات، حيث تبين أن الإحداثيات كلها لمواقع مدنية وليست عسكرية.
وخلال الأيام الماضية انتشرت فيديوهات توثق لحظة إسقاط العشرات من المقاتلات الروسية في الأجواء الأوكرانية، عبر الدفاع الجوية التابعة للجيش الأوكراني.
وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها العاشر مع تصاعد وتيرة الحرب والعقوبات الغربية على روسيا، وسط تصريحات متبادلة بحرب نووية.
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