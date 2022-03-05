شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «بوتين»: قرار الحرب كان صعبًا .. وأريد تنفيذ أمرين فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان “قرارا صعبا”.

وأضاف الرئيس الروسي: حاولنا تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات والحيلولة دون أي تصعيد في شرق أوكرانيا والسلطات الأوكرانية كانت تقصف الأحياء السكنية في دونيتسك وتعاقبها باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وتابع:

– إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو كان الحلف سيتدخل لقمع دونيتسك ولوغانسك

– أوكرانيا تهدد سلامة الأمن القومي الروسي

– هدفنا من العملية العسكرية في أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة

– أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع وتطوير أسلحة نووية

– السلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك

– السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسي