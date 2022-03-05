شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «بوتين»: قرار الحرب كان صعبًا .. وأريد تنفيذ أمرين فقط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان “قرارا صعبا”.
وأضاف الرئيس الروسي: حاولنا تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات والحيلولة دون أي تصعيد في شرق أوكرانيا والسلطات الأوكرانية كانت تقصف الأحياء السكنية في دونيتسك وتعاقبها باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وتابع:
– إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو كان الحلف سيتدخل لقمع دونيتسك ولوغانسك
– أوكرانيا تهدد سلامة الأمن القومي الروسي
– هدفنا من العملية العسكرية في أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة
– أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع وتطوير أسلحة نووية
– السلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك
– السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسي
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