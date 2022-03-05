شكرا لقرائتكم خبر عن «الصليب الأحمر»: الإجلاء من «ماريوبول» و«فولنوفاخا» لن يبدأ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها علمت أن إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في أوكرانيا لن تبدأ اليوم السبت بسبب الصراع الدائر هناك.

وذكرت في بيان "ما زلنا نتحدث مع الأطراف المعنية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من مدن مختلفة متضررة من النزاع".

وأضافت "المشاهد في ماريوبول ومدن أخرى اليوم تفطر القلب. نرحب بأي مبادرة من الأطراف لحماية المدنيين من العنف والسماح لهم بالمغادرة طواعية إلى مناطق أكثر أمنا".