04 مارس , 2022 مواقع التواصل (أ ف ب). ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا قيدت الدخول على موقع تويتر. وقالت وكالة إنترفاكس في وقت سابق إنه تم حجب الخدمة. وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها حجبت موقع فايسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز رداً على ما قالت إنها قيود على الدخول إلى وسائل إعلام روسية على منصته.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تقيد الدخول على تويتر وفايسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.