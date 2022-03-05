الرئيس الروسي واثق من تحقيق جيش بلاده أهدافه في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه واثق من أن جيش بلاده سيحقق أهداف العلمية العسكرية التي أطلقها في أوكرانيا.



وأضاف بوتين خلال لقاء بث على الهواء مع عضوات في قطاع الطيران الروسي أن كل شيء يمضي وفقا لما هو مخطط له في أوكرانيا.

وفرضت دول غربية عقوبات على قطاع الطيران الروسي وحظرت رحلاتها في أجوائها ما جعلها من أكثر القطاعات تضررا من العملية العسكرية.

وأوضح بوتين أنه لا حاجة لإعلان الأحكام العرفية في بلاده في الوقت الراهن مبديا ثقته في نتائج العمليات الجارية في أوكرانيا.