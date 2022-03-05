لافروف: ننتظر رد أوكرانيا على مطالبنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 2:46 مساءً

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن هناك معلومات تفيد بأن سلطات ماريوبول ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنساني.

وأضاف لافروف: “الانطباع هو أن النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن”، متابعاً: “هناك معلومات تفيد بأن سلطات خيرسون رفضت قبول مساعدات إنسانية من روسيا، وهذا مشابه لأساليب نظام كييف”.

وأكد لافروف أن موسكو تنتظر رد أوكرانيا على مطالبها بنزع سلاحها وحيادها، قائلا: “نريد نزع سلاح أوكرانيا وأن تكون محايدة لحل الأزمة معها”، موضحاً أن شروط روسيا لم تتغير من أجل حل الأزمة الأوكرانية.

وقال إن الجيش الروسي فعل كل ما في وسعه لضمان عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

ونوه لافروف إلى أن القوات المسلحة الروسية على استعداد للمساعدة في إجلاء الطلاب الأجانب من خاركوف، لكن الجانب الأوكراني منع ذلك.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أبدت روسيا استعدادها لتوفير ممرات إنسانية.

وأشار إلى أن بيانات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، “الغاضبة لا تمنحني تفاؤلا بشأن المحادثات” بين البلدين، لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لعقد جولة ثالثة من المحادثات.

وأشار إلى أنه يتم احتجاز الأجانب في أوكرانيا واستخدامهم كدروع بشرية.

وشدد لافروف على أن القوات الروسية تستهدف فقط المواقع العسكرية الأوكرانية التي تهدد الأمن الروسي.