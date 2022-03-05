شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شركة الطيران الروسية توقف رحلاتها الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير:

أعلنت شركة الطيران الروسية توقف رحلاتها الدولية اعتباراً من 8 مارس الجاري.

يأتي هذا في ظل استمرار العقوبات الدولية على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما طالت العقوبات أيضا العديد من الأثرياء الروس، والتي كان آخرها، ما فرضته إيطاليا، والتي تستعد للمضي نحو مصادرة ممتلكات (الأوليغارشية الروسية) القريبة من الكرملين بقيمة تبلغ 153 مليون دولار.

يأتي هذا في ظل ما أعلنته وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 1.3 مليون خرجوا من أوكرانيا حتى اللحظة.