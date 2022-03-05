شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار فيديو طلاق بوتين وزوجته بسبب حرب أوكرانيا.. تعرف على الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته بسبب الحرب على أوكرانيا.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج.. ربّما حرب أوكرانيا السبب”. بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

وعلى خلاف الحقيقة، فهذا الفيديو عمره أكثر من ثماني سنوات، وهو منشور في تقارير إخبارية تناولت طلاق بوتين عام 2013.

وساعتها صدم الخبر الذي أعلنته المذيعة أن بوتين طلق زوجته بعد ثلاثين عاما ما شكل صدمة للمجتمع الروسي، حيث فاجأ بوتين حينها الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.