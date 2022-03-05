شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بولندا وأمريكا: لا نعترف باستيلاء روسيا على أراضي أوكرانيا.. سنقدم الدعم لمواجهة العدوان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقد وزير خارجية بولندا، زبيجنيف راو، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، استعرضا فيه “الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وخلال المؤتمر جاءت أبرز تصريحات وزير خارجية بولندا، كالتالي:

– لا نعترف باستيلاء روسيا على أراضي أوكرانيا

– أدعو روسيا لوقف الاعتداء على المدنيين في أوكرانيا

– أدعو لوقف إطلاق النار وإراقة الدماء في أوكرانيا

– يجب تنظيم وصول المساعدات ومراكز اللاجئين الأوكرانيين

– استقبلنا أكثر من 700 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

– مستعدون لتقديم كل الدعم لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي الغاشم

فيما قال وزير خارجية أمريكا “بلينكن”، إن قيم الحرية والديمقراطية والسلام مهددة في المنطقة، مشددًا على أن بولندا لديها دور مهم في الاستجابة للأزمة الأوكرانية.

وأكد بالقول :” نعمل الآن على إجلاء الأميركيين من أوكرانيا”.