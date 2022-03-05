شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو أوكرانيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار حول «ماريوبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار حول مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، اليوم السبت، عن لافروف قوله:" نعول على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل واضح وقد قام جيشنا بمهمته في هذا الشأن".

وأضاف أن " الشيء الأهم هو أن يخرج الناس من المدن والقرى عبر الممرات الإنسانية".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تعرض الممر الإنساني المتفق عليه للقصف، مشيرة إلى أنه تم إطلاق أعيرة نارية من مدينة ماريوبول الساحلية في منطقة دونيتسك بجنوب شرق أوكرانيا، على مواقع تابعة للقوات الروسية.

وأضافت الوزارة بأن أحد المباني السكنية تعرض للتفجير قبل ظهر اليوم، ورجحت أن ما يصل إلى 200 شخص كانوا يقيمون داخله. ولم يتسن التحقق من المعلومات التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية من مصدر مستقل.

وفي المقابل، أفاد الجانب الأوكراني بتأجيل عملية إجلاء السكان من ماريوبول مبدئيا لأسباب أمنية، حيث أشار إلى أن الجانب الروسي لم يلتزم بوقف إطلاق النار.