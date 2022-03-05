روسيا تربط الاتفاق النووي الإيراني بالعقوبات المرتبطة بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

قالت روسيا اليوم السبت، إنها تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات على روسيا لن تضر تعاونها مع إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية الذي تسعى طهران وواشنطن لإحيائه.



وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للصحافيين "نريد ضمان أن تلك العقوبات لن تمس بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار" وفقا ًلخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأضاف "نطلب ضمانات مكتوبة تؤكد أن العملية الراهنة التي بدأتها الولايات المتحدة لن تضر بأي حال حقنا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الكامل والحر والتعاون العسكري الفني" مع إيران.