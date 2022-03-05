فيديو لتدمير مروحية روسية في أوكرانيا.. ووزارة الدفاع تعلق

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يوم السبت، مقطع فيديو قالت إنه لتدمير مروحية روسية، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يوم السبت، مقطع فيديو قالت إنه لتدمير مروحية روسية، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق جاء فيه: "هكذا يموت المحتلون الروس. المجد لأوكرانيا والمدافعين عنها. معا لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الجيش الأوكراني أنه يحقق "نجاحات" على الأرض لكن "لا يمكنه التحدث عنها"، وذلك بعد أيام من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: "لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة".

وأضافت الهيئة: "لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر".

وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وتابعت: "بالعمليات القتالية النشطة، ليس فقط وحدات الجيش الأوكراني هي التي تلحق خسائر بالعدو، لكن أيضا المدنيين العاديين غير المسلحين، الذين يظهرون للمحتلين (القوات الروسية) موقفهم مما يتسبب في هزيمة نفسية".

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية "محبطة"، مع استمرار جنودها وضباطها في "الاستسلام أو الفرار، تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم".