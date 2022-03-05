شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غير متوقع يعيق تقدم القوات الروسية نحو كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن ما يعيق تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف ليس نقصا في الإمدادات والمعدات اللوجستية فحسب، بل هو أساسا عائق نفسي.

وبحسب ما ذكره تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن المصادر أوضحت أنه في مواجهة الأوكرانيين الذين حفزهم غزو بلادهم يبدو أن نقطة ضعف الجيش الروسي، تكمن في معنويات جنوده.

ونوهت أن التباطؤ المسجّل في تقدم الجنود الروس إلى كييف يعود إلى مشاكل لوجستية في إمدادات الغذاء والبنزين، إضافة إلى العمل النفسي المنتشر بين الجنود.

وأشار التقرير إلى أن هذه العيوب التي كان حجمها يفاجئ هيئة الأركان العامة الروسية، دفعت وحدات كاملة إلى إلقاء أسلحتها دون قتال ضد الأوكرانيين.

كما أنه في بعض الحالات كان الجنود الروس يثقبون بأنفسهم مركباتهم حتى لا يضطروا إلى إطلاق الرصاص.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، ولأول مرة بقتلى وجرحى وأسرى، دون الاستشهاد بأرقام.

كما صرحت الأربعاء الماضي أن عدد القتلى بلغ 498 جنديًا وجرح 1597 آخرون.