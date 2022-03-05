شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توضح عقوبة خدش حياء أنثى والتنكر في زي امرأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت النيابة العامة في الإمارات، عن عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام أو التنكر في زي امرأة.
وحسب تغريدة للنيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت إنه :” طبقا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على /10,000/ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:
1- تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
2- تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
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