شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أنباء عن مقتل أحد المفاوضين الأوكرانيين مع الوفد الروسي أثناء محاولة اعتقاله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام مختلفة ورواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مقتل عضو في الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا خلال محاولة الأمن العام اعتقاله.

وحسب الأنباء، قال نائب في البرلمان الأوكراني (رادا) إن جهاز الأمن العام قتل “دنيس كرييف”، أحد أعضاء الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا أثناء اعتقاله، هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بعد.

وزعم البعض أن سبب مقتل النائب هو إعلان رأيه بأنه يجب ان لا تكون أوكرانيا طرفًا في النزاع بين روسيا والغرب ويجب أن تكون في موقف محايد.