شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع.. جندي أوكراني يفاجيء طائرة روسية قريبة من الأرض ويسقطها بصاروخ في الحال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات مرعبة لإسقاط طائرة روسية قريبة من سطح الأرض في منطقة بالقرب من العاصمة كييف، على يد جندي حاملًا منظومة دفاع جوي على كتفه.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن المروحية من طراز Mi-35، وتم إسقاطها باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من أحد المجندين.

ويظهر الفيديو الطائرة، وقد تم إطلاق الصاروخ عليها من على بعد أمتار وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران بها وسقوطها في نفس موقع إطلاق الصاروخ.