شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «الكرملين» يحذر من كارثة عالمية إذا أقدمت أمريكا على هذه الخطوة ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن «الكرملين» أن قنوات الحوار مع أمريكا لا تزال متاحة، مشددًا في بيان له اليوم السبت، على أن أي عقوبات أمريكية على صادرات الطاقة سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي.

وأكد “الكرملين” أن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على ما وصفه بحرب “العصابات” التي يشنها الغرب.

وقال : نحتاج لقانون صارم لمواجهة الأخبار الكاذبة ضد روسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن روسيا ليست في عزلة والغرب ليس كل العالم.