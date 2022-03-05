شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات تكشف مفاجأة صادمة عن سبب إطلاق رصاصة في رأس سعودي بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من القبض على مطلق النار على مواطن سعودي في منطقة الجهراء بالكويت، وبإجراء التحقيقات معه كشف عن السبب الصادم لإقدامه على جريمته، حيث قال إن “خزة” في الشارع، دفعته لإطلاق النار علي الضحية.

جاء ذلك وفق حساب صحيفة المجلس الكويتية، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، والتي أشارت إلى أنه تم إطلاق النار على رأس المواطن السعودي أثناء قيادة مركبته.

وكانت وزارة الداخلية الكويتة، قالت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار بمحافظة الجهراء، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضية جنايات بحقه.

ووقع الحادث، مساء الثلاثاء الماضي، حيث أصيب الشاب برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته المركبة في أسواق منطقة الجهراء، ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

وكانت زوجة الضحية، اعتقدت أن سبب إصابة زوجها حادث اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة قبل أن يتم اكتشاف إصابته بطلق ناري في رأسه، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.