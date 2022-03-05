شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول.. هل تكفي فرصة الـ 4 ساعات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

بدأت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم السبت، في إجلاء المدنيين من المدينة التي تضم ميناء استراتيجيا على بحر آزوف.

وكانت موسكو أعلنت وقفا لإطلاق النار، السبت، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما ماريوبول؛ في وقت تطوق القوات الروسية المدينة.

وتحدث مجلس بلدية ماريوبول عن اتفاق لوقف موقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات، للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وكان رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو أعلن السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن “هجمات بلا رحمة” عليها.

وكتب بويتشينكو على تطبيق “تليغرام”: “منذ 5 أيام تتعرض مدينتنا التي تضم نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة”، داعيا إلى “مواصلة المقاومة”.

وأضاف: “نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار”.

وأوضح بويتشينكو أن “أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة”.