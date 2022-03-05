شكرا لقرائتكم خبر عن نائب إيرلندي: 5 أيام من الحرب فرضت عقوبات على«بوتين» مقابل 70 عاما من احتلال فلسطين بلا عقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات كثيرة، مقطع فيديو للنائب الأيرلندي ريتشارد بويت، يفضح ازدواجية الغرب في التعامل مع حقوق الإنسان، مستشهدًا بممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار 70 عامًا، مقابل 5 أيام من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال النائب الإيرلندي في الفيديو خلال كلمته أمام البرلمان لمناقشة الأزمة الأوكرانية :” يتم معاملة الشعب العربي ككل والشعب الفلسطيني ككل بأنهم عرق ادنى”، مطالبا الجميع بتوخي الحذر في اللغة التي يستخدمونها.

وأضاف قائلا: “انت سعيد وتطلب بلغة أقوى لوصف جرائم فلاديمير بوتين بأنها جرائم ضد الإنسانية. لكنك لا تستخدم اللغة الحازمة نفسها لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين. والتي تم توثيقها من قبل أهم مؤسستي حقوق إنسان في العالم”.

وتابع قائلا: “لكي نكون صادقين، أي شخص ينظر بأمانة لعقود الاضطهاد الوحشي واللإنساني للفلسطينيين. مثل الاعتداء على غزة وضم الأراضي وتطبيق قواعد الفصل العنصري. فإنك لا تريد استخدم كلمة فصل عنصري بغض النظر عن العقوبات”.

وأردف معبرا عن غضبه: “خمسة أيام عقوبات ضد بوتين وبلطجيته وسبعون عاما من قمع الفلسطينيين ولن تكون”. متسائلا: “ما هي الكلمة التي استخدمتموها؟”، ليضيف: “لن تكون مفيدة”.

وقال :” تدعو منظمة العفو الدولية إلى إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ضد الإنسانية”. متسائلا: “هل ستدعمون ذلك؟”.

وأضاف: “تدعو المنظمات لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بسبب فرضهم نظام الفصل العنصري. وهي بالضبط نفس أنواع العقوبات التي بدأتموها للتو ضد فلاديمير بوتين”، متسائلا مرة أخرى: “هل ستدعمون ذلك؟”.

واستطرد بالقول:” أعتقد أن الجواب بوضوح انكم لن تفعلوا ذلك”. مما يدعو لطرح تساؤل:

“لماذا؟”.

ولفت “بويت” إلى أنه “مع هذا الشعور القوي لقد وقف نواب أحزاب فينا فيل وفينا غيل والخضر يدينون بأشد العبارات الترويج للحرب ووحشية بوتين. فلن نقف مكتوفي الأيدي دون اتخاذ إجراء عاجل، ولكن علينا ان نكون أكثر حرصا مع الفلسطينيين”.