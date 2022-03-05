شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم «قوميين» بمنع المدنيين من المغادرة عبر الممرات الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع قالت إنه لم يستخدم أي أوكراني الممرات الآمنة التي أنشئت قرب مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم السبت، واتهمت "قوميين" أوكرانيين بمنع المدنيين من المغادرة.

وفي تصريحات تتعارض بشدة مع ما ذكره مسؤولون أوكرانيون قالت الوزارة إن القوات الروسية تعرضت لإطلاق نار بعدما أنشأت الممرات الآمنة أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار.

وسبق أن ذكر مجلس مدينة ماريوبول أن روسيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار على نحو كامل، في حين قالت السلطات الأوكرانية إنها تدرس تقارير ذكرت أن القوات الروسية تستغل وقف إطلاق النار للتقدم نحو ماريوبول.