موسكو تمدد حظر الطيران فوق أجزاء من روسيا والقرم إلى 14 مارس

موسكو: مددت السلطات الروسية حظر الطيران فوق أجزاء من روسيا وشبه جزيرة القرم حتى الرابع عشر من مارس (آذار) الجاري بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية "روزافياتسيا" في موسكو اليوم السبت، وقف حركة الطيران حتى الرابع عشر من الشهر الجاري إلى 11 مطارا في الجزء الأوسط والجنوبي من روسيا.

ويسري القرار على مدن مثل روستوف وكراسنودار وكورسك وفورونيش وسيمفروبول في شبه جزيرة القرم.

وفي المقابل، لا تزال حركة الطيران قائمة حتى إشعار آخر في مدينة سوتشي على البحر الأسود، وهي من المقاصد السياحية المفضلة.

كما أعلنت هيئة "روزافياتسيا" استمرار حركة الطيران إلى جيب كاليننغراد الواقع على بحر البلطيق، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام مسارات الطيران فوق المياه المحايدة الأمر الذي سيطيل مدة الرحلات الجوية على نحو ملحوظ.

ويذكر أن كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا فرضت حظر طيران على الطائرات الروسية في أجوائها بسبب حرب أوكرانيا وردت روسيا بإجراء مماثل بحق هذه الدول.