انت الان تتابع خبر مصرع طفل بصعقة كهربائية شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع طفل جراء صعقة كهربائية شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "وجدت جثة تعود لطفل تولد 2007، في مدينة الصدر شرقي العاصمة؛ حيث تبين أن الطفل توفي جراء صعقة كهربائية".
وأشار إلى أن "ذوي المتوفي لم يقيموا دعوى ضد أحد؛ كون الفعل قضاء وقدر تبنى الحادث مركز شرطة الرافدين".
وأشار إلى أن "ذوي المتوفي لم يقيموا دعوى ضد أحد؛ كون الفعل قضاء وقدر تبنى الحادث مركز شرطة الرافدين".