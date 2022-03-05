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مصرع طفل بصعقة كهربائية شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع طفل جراء صعقة كهربائية شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "وجدت جثة تعود لطفل تولد 2007، في مدينة الصدر شرقي العاصمة؛ حيث تبين أن الطفل توفي جراء صعقة كهربائية".

وأشار إلى أن "ذوي المتوفي لم يقيموا دعوى ضد أحد؛ كون الفعل قضاء وقدر تبنى الحادث مركز شرطة الرافدين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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