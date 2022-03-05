مصرع طفل بصعقة كهربائية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "وجدت جثة تعود لطفل تولد 2007، في مدينة الصدر شرقي العاصمة؛ حيث تبين أن الطفل توفي جراء صعقة كهربائية".

وأشار إلى أن "ذوي المتوفي لم يقيموا دعوى ضد أحد؛ كون الفعل قضاء وقدر تبنى الحادث مركز شرطة الرافدين".

