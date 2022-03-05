انت الان تتابع خبر العراق يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعربت وزارة الخارجيَّة، اليوم السبت، عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ الذي استهدف مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعزي أسر الضحايا وتتضامن مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".
واعتبرت، استهداف المصلين الأبرياء في المساجد "دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول".
واعتبرت، استهداف المصلين الأبرياء في المساجد "دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول".