العراق يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعزي أسر الضحايا وتتضامن مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".

واعتبرت، استهداف المصلين الأبرياء في المساجد "دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعي للدول".

