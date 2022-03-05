مجلس النواب يحدد مدة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - حدد مجلس النواب، اليوم السبت، مدة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما اشار الى الشروط الواجب توفرها في المرشح.
وأشار البيان الى، الشروط الواجب توافرها في المرشح:
1. ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
2. ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
3. ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
4. أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
5. ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
ووفق البيان فإن، الوثائق الرسمية المطلوبة:
1. طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
3. مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.
5. سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.
6. وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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وأردف، علماً ان المستوفين للشروط القانونية والذين يرسلون صورة ضوئية من كافة الوثائق المطلوبة سيتم تحديد موعد لمقابلتهم في مقر الدائرة القانونية في مجلس النواب لإستلام الوثائق الاصلية المطلوبة منهم.