وزير الخارجية الروسي: السلطات الأوكرانية تستخدم الأجانب كدروع بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السبت، إن السلطات الأوكرانية تستخدم الأجانب كدروع بشرية.



يأتي هذا الاتهام في وقت دخلت فيه الحرب الروسية_ الأوكرانية، يومها العاشر، وسط معارك في مناطق متفرقة من أوكرانيا، ووضع إنساني صعب على الأرض.

ولم ترد أوكرانيا على اتهامات الوزير الروسي على الفور.

ومنذ أيام، تدعو السلطات الأوكرانية، المتطوعين الأجانب الراغبين في القتال إلى جانب قواتها في الحرب، إلى القدوم للبلاد، ووعدت بتسهيلات دخول منها إعفاء من التأشيرة.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت موسكو مرارا، حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ"النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "شرق"، من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.