تنظيم داعش يتبنى تفجيرا إرهابيا استهدف مسجدا في باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا أثناء صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.



وأضاف التنظيم الإرهابي، في بيان، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 شخص".

كانت الشرطة الباكستانية ومسؤولون في مستشفى قد قالوا في وقت سابق اليوم إن الهجوم أسفر عن مقتل 56 شخصا على الأقل وإصابة 198 شخصا.

وأغسطس/آب الماضي، قتل شرطيان وأصيب 12 آخرون في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات إرهابية تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.