شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد السعودية انخفاضا مستمرا منذ عدة أيام في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر اليوم السبت 283 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة في بيان، اليوم السبت تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح الإجمالي 747119 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 525 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 726876 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 9006 حالات وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 443 حالة في المملكة.