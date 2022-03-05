سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 11 جنيهًا للجرام مع قفزة المعدن عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات، بنحو 11 جنيهًا للجرام مقارنة بأسعار أمس، وذلك مع ارتفاع سعر المعدن عالميًا، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 576 جنيهًا للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 640 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 864 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 987 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6912 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وقفز سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس، إلى 1970.7 دولارًا للأوقية بزيادة 1.79%، مقارنة ببداية التعاملات.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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