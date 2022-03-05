بالفيديو- 5 آلاف مواطن يشهدون مراسم الصلح بين عائلتين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد 5 آلاف مواطن، اليوم السبت، مراسم الصلح بين عائلتى آل مدني وآل عثمان بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو، والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة الشيخ إدريس مصطفى الإدريسى بالتعاون مع رجال الأمن والعمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة، وحضر مراسم الصلح السكرتير العام المساعد لأسوان ونائب مدير أمن أسوان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2005، عندما قام أحمد عبد العظيم أحمد عثمان من عائلة آل عثمان، بطعن ياسر حسن مصطفى مدنى من عائلة آل مدني، بسلاح أبيض فأراده قتيلا، بسبب خلاف على قطعة أرض، وحكم على الجاني بالسجن 25 عاما.

ونجحت اليوم لجنة المصالحات في إتمام مراسم الصلح، وقدم عم الجاني الكفن لأسرة المجني عليه، والتي أعلنت العفو والصفح وقبول الصلح وسط تهليل وتكبير من جميع الحاضرين.