بالصور- حفل تخريج الدفعة 26 طب بشري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، اليوم السبت، فعاليات حفل تخريج الدفعة 26 طب بشري، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وهنأ "الفقي" خريجي الدفعة 26 طب سوهاج، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مؤكدًا على سمو مهنة الطب، وأهمية دور الطبيب في منظومة العمل وتخفيف آلام المرضى وعلاجهم، مشيرًا إلى أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية بالمقام الأول.

وكرم محافظ سوهاج ورئيس الجامعة العشرة الأوائل على الدفعة، ومنحهم شهادات التقدير.

جدير بالذكر، أنه شهد حفل التخرج كل من اللواء عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور حسان النعماني نائبي رئيس الجامعة، الدكتور أسامة رشاد عميد كلية الطب، الدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.