رفع 30 ألف طن تراكمات قمامة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بضرورة الاستمرار فى شن حملات النظافة المكبرة لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع والميادين العامة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى بأرجاء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية في بيان نُشر اليوم السبت، أنه خلال أسبوعين رُفع 29 ألفًا و862 طن مخلفات وتراكمات قمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، فضلاً عن رفع 1871 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم، و2013 طنًا بحي غرب شبين الكوم، و2654 طنًا بمركز شبين الكوم و4427 طنًا بمركز ومدينة أشمون و4760 طنًا بمركز ومدينة منوف و2186 طنًا بمركز ومدينة الباجور، و3092 طنًا بمركز ومدينة قويسنا 2168 طنًا بمركز ومدينة بركة السبع و4453 طنًا بمركز ومدينة تلا، و1990 طنًا بمركز ومدينة الشهداء و245 طنًا بمدينة سرس الليان و93 طنًا بمركز ومدينة السادات.