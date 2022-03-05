بالصور- تنظيم 10 قوافل طبية وتوزيع 1500 "لحاف فايبر" بالمجان في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

صرح محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، اليوم السبت، بأنه جرى تنظيم 10 قوافل علاجية للمستشفى الجامعي بشبين الكوم خلال شهري يناير وفبراير 2022، برعاية جمعية الأورمان، ووُقِع الكشف الطبي على نحو 980 مريض بالمجان وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، فضلاً عن توفير الجمعية وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهابًا وإيابًا على نفقتها تسهيلاً على المواطنين.

وقال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إن الجمعية وزعت خلال شهر فبراير الماضي 1500 "لحاف فايبر" بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل بنطاق قري المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "ستر ودفا"، لمجابهة فصل الشتاء تحت رعاية محافظ المنوفية.