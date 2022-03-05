الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة على خلفية الأحداث في أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ما سيتسبب بحدوث مجاعة وذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وقال جيلبرت هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في بيان صدر اليوم الخميس، إن "الأحداث في أوكرانيا ستنعكس عواقبها على جميع قارات العالم، على وجه الخصوص، هناك خطر حدوث تدهور في الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية من أن الصراع في أوكرانيا سيحد من إمدادات العالم من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس، مما سيؤدي إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية والجوع. وهذا يمكن أن يهدد الأمن الغذائي العالمي ويزيد التوترات الجيوسياسية".

المصدر_وكالات