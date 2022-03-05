عشرات آلاف الأوكران يعودون من الخارج للمشاركة في القتال

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

في اطار مقاومة الغزو الروسي المستمر منذ 10 ايام على اراضيها، تعزّز السلطات الأوكرانية امكانياتها العسكرية والانسانية للصمود بوجه الاجتياح الروسي، وسط اشتداد المعارك واصرار بوتن على متابعة العمليات العسكرية في مدن مختلفة، آخرها “ماريوبول” و”خيرسون”، ومخاوف من شن هجوم شامل على مدينة أوديسا.

وفي هذا الشأن، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، “أوليكسي ريزنيكوف”، السبت، أن نحو 66 ألف أوكراني عادوا من الخارج للقتال “ضد القوات الروسية الغازية”.

وفي منشور على تويتر ، قال ريزنيكوف: “هذا هو عدد الرجال الذين عادوا من الخارج حتى الآن للدفاع عن بلادهم 66224، نحن لا نقهر”.

وفي هذا السياق استجاب عشرات الأجانب المتطوعين لدعوة أوكرانية لمحاربة الغزو الروسي، رغم المخاطر الشخصية الهائلة والأوضاع غير المستقرة.

وقد ألغت أوكرانيا، الثلثاء الماضي، مؤقتا إجراءات الحصول على التأشيرة للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتشكيل “فيلق دولي” للدفاع الإقليمي، الأحد الماضي، داعيا المتطوعين إلى “الانضمام إلى الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا والعالم”.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، في وقت سابق، إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثات الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفا “هزمنا هتلر معا، وسوف نهزم بوتين أيضا”.

الى ذلك، أعلنت بعض الدول الاوروبية ارسال متطوعين من مواطنيها لمساندة الجيش الاوكراني بوجه الاجتياح الروسي، اذ افادت معلومات صحافية بأن 70 بلجيكياً سافروا إلى أوكرانيا للتطوع في القتال ضد الروس.

وذكرت قناة العربية أن بعض المقاتلين حاربوا في صفوف القوات الكرواتية في حرب يوغسلافيا، وأنهم الآن في الخمسينيات من العمر.