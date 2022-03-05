شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعلن عدم حجب ستارلينك لوسائل الإعلام الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لن يحجب وسائل الإعلام الروسية. وكتب إيلون ماسك - عبر حسابه على موقع "تويتر" - "لقد طلبت بعض الحكومات وليس أوكرانيا من بينها من نظام (ستارلينك) حجب مصادر الأخبار الروسية، ونحن لن نفعل ذلك إلا تحت تهديد السلاح، أسف لكوني من مناصري حرية التعبير". جدير بالذكر أنه تم تصميم نظام "ستارلينك" لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية الصغيرة (يصل وزنها إلى 500 كجم) في مدار قريب من الأرض.