مجلس النواب يُصوت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (3)"، مشيرة إلى ان "عدد الحضور265نائبا".

وأشارت إلى أن "عدد النواب المصوتين بلغ 203 نواب وغير المصوتين 62 نائباً".



ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.