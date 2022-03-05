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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

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بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:

ليستر سيتي # ليدز يونايتد – الساعة 15:30.

نيوكاسل يونايتد # برايتون – الساعة 18:00.

بيرنلي # – الساعة 18:00.


# وست هام يونايتد – الساعة 20:30.

فالنسيا # غرناطة – الساعة 20:30.

# ريال سوسييداد – الساعة 23:00.

روما # أتالانتا – الساعة 20:00.

كالياري # لاتسيو – الساعة 22:45.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 17:30.

الدوري الفرنسي

نيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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