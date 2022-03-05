جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012