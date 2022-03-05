انت الان تتابع خبر جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:
بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00.
ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30.
نيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.
ليستر سيتي # ليدز يونايتد – الساعة 15:30.
نيوكاسل يونايتد # برايتون – الساعة 18:00.
بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00.
ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30.
فالنسيا # غرناطة – الساعة 20:30.
ريال مدريد # ريال سوسييداد – الساعة 23:00.
روما # أتالانتا – الساعة 20:00.
كالياري # لاتسيو – الساعة 22:45.
الدوري الألماني
بايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 17:30.
الدوري الفرنسي
نيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.