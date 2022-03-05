انت الان تتابع خبر أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 2008 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت"، فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام في نحو 14 عاما.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.44% إلى 115.68 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.