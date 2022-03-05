انت الان تتابع خبر فجر السعيد تشن هجوماً على نوال الكويتية: كتفك لن يطربنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هجوم السعيد جاء من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت إن"نوال غيرت نمط ملابسها ولكن كتفها المكشوف لن يطرب جمهورها على حد قول السعيد.

وتابعت السعيد " نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود".



وبعد هذه التغريدة انهالت التعليقات المدافعة عن نوال الكويتية، معتبرين أنها دائماً محتشمة، وصاحبة صوت جميل.

وكانت قد أحيت نوال الكويتية ثاني حفلات مهرجان فبراير الكويت 2022 والتي أقيمت في قاعة مسرح "الأرينا" مساء امس الجمعة.