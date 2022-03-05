خلال العام.. كوريا الشمالية تجري تاسع تجربة صاروخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت جيوش في المنطقة إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي تجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية اليوم السبت، في اختبار على ما يبدو قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.



وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة ومكتب رئيس الوزراء الياباني، إن عملية الإطلاق انطوت على ما يبدو على ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.

وتمثل هذه تاسع عملية إطلاق هذا العام، وكانت آخر مرة في 27 فبراير(شباط) الماضي، عندما قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أنظمة قمر صناعي للاستطلاع.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن عملية الإطلاق اليوم السبت جاءت من موقع بالقرب من سونان، حيث يقع مطار بيونغ يانغ الدولي، وشهدت هذه المنطقة اختبارات سابقة بما في ذلك عملية إطلاق جرت 27 فبراير(شباط) الماضي.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي: "يأتي هذا الإطلاق في وقت يتصدي فيه المجتمع الدولي للغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك في وقت يقام فيه أولمبياد بكين لذوي الحاجات الخاصة، وهذا غير مقبول".

وأضاف كيشي أن "التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومتراً وقطع مسافة 300 كيلومتر"، وتابع "يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، لكننا سنواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات".

وقال البيت الأزرق الرئاسي إن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية سيعقد اجتماعاً طارئاً، ويؤكد هذا الإطلاق التحديات التي تواجه من يفوز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء المقبل.

ويُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ بسبب برامج أسلحتها.