روسيا تحاصر ميناء ماريوبول الأوكراني الاستراتيجي.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يتعرّض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرق أوكرانيا اليوم السبت لـ "حصار" يفرضه الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، داعيا إلى إنشاء ممر إنساني.



وقال فاديم بويتشينكو، في رسالة على حساب "تليغرام" التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف، "حاليا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار".

وكان رئيس البلدية اتهم أيضا في رسالة عبر تيليغرام، الروس والقوات الموالية لهم بمنع عمليات الإجلاء وإمداد المدينة الساحلية.

كما أعلن أن القوات الروسية "دمرت الجسور والقطارات لمنع إخراج االمدنيين، أو الحصول على الإمدادات"، وفق تعبيره.

وزعم أن "روسيا تسعى لحصار المدينة كما كانت الحال في لينينغراد" في إشارة إلى المدينة السوفياتية التي أصبحت تعرف اليوم بسانت بطرسبرغ، والتي حاصرها في الحرب العالمية النازيون.