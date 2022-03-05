إطلاق خط ساخن بين وزارتي الدفاع الأمريكية والروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البنتاغون إطلاق خط ساخن مع وزارة الدفاع الروسية للجوء إليه في الحالات الطارئة، وتفادي وقوع أي حوادث عرضية في ظل العملية الروسية في أوكرانيا.



وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح صحفي أن هذا الخط الذي أطلق "قبل أيام" يربط القيادة الأمريكية في أوروبا بوزارة الدفاع الروسية، وقال: "تأكدنا من عمل هذا الخط الساخن واتصلنا بهم فأجابونا".

لكن المتحدث باسم البنتاغون رفض الإفصاح عما إذا تم استخدام هذا الخط الساخن عندما تعرض الموقع النووي الأوكراني في زابوروجيا ليل الخميس لضربات نسبت إلى روسيا.

وتابع كيربي: "إذا كان هناك وضع نحتاج فيه إلى التواصل مع وزارة الدفاع الروسية بشكل فوري، أفترض أننا سنستخدمه".

وسبق وأطلق الجانبان قناة اتصال مباشرة خلال الحرب في سوريا.

كما كان هناك "هاتف أحمر" إبان الحرب الباردة أطلق سنة 1963 بعد أزمة الصواريخ في كوبا وأتاح الاتصال المباشر بين البيت الأبيض والكرملين.