روسيا تمدد حظر الطيران جنوبي البلاد حتى 14 مارس الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد المكتب الصحفي لمطارات منطقة كوبان الروسية "إيروديناميكا" بأنه تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات جنوب روسيا إلى 14 مارس الجاري.



وجاء في بيان صدر عنه، اليوم السبت: "بقرار من السلطات الجوية تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الأجواء في منطقة التحليق لمطارات جنوب روسيا إلى الساعة 03:45 صباحا من 14 مارس الجاري بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان أن مطار سوتشي سيواصل عمله كمحور مؤقت بنظام عادي.

وكان المكتب الصحفي نفسه قد أعلن سابقا أنه تم تمديد القيود على استخدام الطيران في المطارات في جنوب روسيا إلى الساعة 03:45 صباحا من 8 مارس الجاري، لأن أراضي المطارات لم يتم الإقرار بأنها آمنة.