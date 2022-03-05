حساب بنكي وبطاقة مصرفية مجانًا لكل مواطن بداية من الثلاثاء ولمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تعاود البنوك فتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا للعملاء الجدد، ولمدة تصل إلى شهرين من يوم الثلاثاء القادم إلى نهاية شهر أبريل بمناسبة تفعيل بداية مبادرات البنك المركزي للشمول المالي في 2022.

وحدد المركزي أول فعاليتين في مبادرة الشمول المالي وهي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من أول 8 مارس إلى نهايته واليوم العربي للشمول المالي من بداية شهر أبريل إلى نهايته.

وتعمل البنوك استجابة لتعليمات البنك المركزي لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي على إيقاف مصاريف فتح حسابات التوفير تمام ودون إلزام العميل بإيداع حد أدنى لفتح الحساب، مع إصدار كارت خصم مباشر مجانا لاستخدامها في عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح البنوك مع فتح الحسابات المصرفية مجانًا الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية مجانا مثل محافظ الهاتف المحمول، والإنترنت والموبايل البنكي بهدف تكريس الثقافة المصرفية وميكنة المدفوعات.

وكان البنك المركزي حدد أمام البنوك 6 فعاليات لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتضمنت:

1-احتفالية المرأة: من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

2- اليوم العربي للشمول المالي: من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

3- احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

4-احتفالية الفلاح: من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

5- احتفالية الادخار: من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

6- احتفالية الأشخاص ذوي الهمم: من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأعلن المركزي عددًا من الأنشطة المقترحة على البنوك للقيام بها خلال فعاليات الشمول المالي:

1- السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

2- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

3- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

4- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

5- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

6-طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

7- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

8- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات والإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف.

9- نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.