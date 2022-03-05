بالصور- "قومي المرأة" ينظم 405 جلسات توعية بقرى "حياة كريمة" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتحقيق توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على الوجه الأكمل، وذلك من خلال استكمال تنظيم جلسات وندوات التوعية داخل النجوع والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي وصلت حتى الآن إلى 405 جلسات استهدفت نحو 21 ألفًا و175 سيدة وفتاة.

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأسوان، إنه جرى تنظيم 15 جلسة داخل 8 قرى بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة استهدفت 675 سيدة، مشيرة إلى أننا نستهدف من البرامج التدريبية زيادة المخزون التوعوي والتعريفي للسيدات والفتيات والشباب فيما يتعلق بتحقيق الثقة بالنفس والتمكين الاقتصادي، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة من الأجهزة المختصة بشأن تنظيم الأسرة، ومواجهة العنف الأسرى وأشكاله، وكافة السلوكيات السلبية بما يساهم بدوره فى الاهتمام بصحة المرأة والأطفال.