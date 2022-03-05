اخبار العالم

شركة "باي بال" الأمريكية توقف خدماتها في روسيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلنت شركة "باي بال" الأمريكية المختصة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني وقف خدماتها في روسيا اليوم السبت؛ بسبب العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان شولمان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه في ظل الظروف الحالية، نعلق خدمات (باي بال) في روسيا".. مضيفا أن الشركة تقف إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه قامت العديد من الشركات الكبيرة أيضا، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"آيكيا" و"آتش أند إم" و"سيمنز" بتعليق عملياتهم في روسيا ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا