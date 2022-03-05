ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، حيث انخفض سعر البوري والمكرونة السويسي، وفي المقابل ارتفع سعر السمك البلطي والجمبري.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 26 و29 جنيهًا، بارتفاع جنيها، وتراجع سعر كيلو البوري، جنيها واحدًا ليتراوح بين 35 و43 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الجمبري، بنحو 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، بنحو 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و65 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.