محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات بمدينة طابا بتكلفة تتعدى 778 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء بكامل طاقتها للاحتفال بعيدها القومي الموافق 19 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي جرى فيه رفع العلم المصري على مدينة طابا عقب عودتها مرة أخرى للأراضي المصرية .

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الاحتفالية ستنطلق يوم الجمعة الموافق 19 مارس الجاري من ساحة العلم بمدينة طابا، بحضور وزراء التنمية المحلية، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والري، والطيران، والهجرة، والتموين، والشباب والرياضة.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أنه جرى التنسيق مع إدارة مطار طابا لوضع خطة انتقال الضيوف المدعوين للحفل، وجار تجميل شوارع طابا، ورفع الأعلام المصرية، وعلم محافظة جنوب سيناء بكافة الشوارع، ومن المقرر أن يجري نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بمدينة طابا، ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة ، بحضور الوزراء المدعوين.

وأكد أنه من المقرر أن يجري افتتاح عدد من المشروعات بمدينة طابا، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى بتكلفة تتعدى الـ778 مليون جنيه، بواقع افتتاح المركز التكنولوجي المطور بمجلس المدينة بعد تطويره بتكلفة نصف مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول بتكلفة 240 مليون جنيه، كما سيجري وضع حجر الأساس لمحطة مياه بتكلفة مبدئية تصل إلى 350 مليون جنيه، وجرى تخصيص قطعة أرض لها على الطريق الرئيس، ووضع حجر الأساس لإنشاء 172 منزلًا بدويًا موزعة على 8 تجمعات تابعة للمدينة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين لتزويد محطات البنزين على الطريق الدولي الرابط بين مدن طابا وشرم الشيخ بكميات كافية من البنزين، إضافة إلى التأكد من توفير كميات كافة من كافة السلع الغذائية، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الاحتفالات، خاصة أنه سيجري إقامة احتفالية غنائية كبرى بمدينة شرم الشيخ، وتنظيم محاضرة توعوية وتثقيفية داخل جامعة الملك سلمان يحضرها عدد كبير من شباب المحافظة، لبث روح الوطنية والانتماء لديهم.

وأضاف أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لتوفير سيارات إسعاف، وسيارة حماية مدنية، ومحولات كهربائية لتأمين الاحتفالية، ومن المقرر أن يجري إلغاء الإجازات لكافة العاملين في القطاعات الخدمية المختلفة بداية من يوم الخميس الموافق 10 مارس، وحتى الانتهاء من رفع العلم وايقاد شعلة النصر بميدان العلم بمدينة طابا.