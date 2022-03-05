"المخاطر المجتمعية لتطبيق تيك توك".. ندوة بمعهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نظم مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بدمنهور، اليوم السبت، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان "المخاطر المجتمعية لتطبيق التيك توك على الفرد والمجتمع".

أقيمت الندوة بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بدمنهور، وهدفت إلى توضيح المخاطر الناتجة من كثرة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعى وأهمية فرض رقابة عليها مع تقديم النصح والإرشاد لاستخدام هذه التطبيقات بشكل نافع.

حاضر في الندوة الدكتور محمد عمارة، أستاذ التخطيط والإدارة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، والدكتور أحمد جاهين، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.